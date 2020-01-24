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"كورونا" يغلق أبواب مدينة "ديزني لاند" في شنغهاي

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Reuters
شنغهاي ديزني لاند
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قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند التابعة لوالت ديزني إنها ستغلق أبوابها اعتبارا من غد السبت للمساعدة بمنع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية وأسفر عن وفاة 25 شخصا.

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وأوضحت شنغهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني: "استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض، ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا، تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند".

وأضافت: "سنستمر بمراقبة الموقف عن كثب وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف".

وبدأت اليوم الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.

والكثير من المتاجر والمكاتب، بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق، أعلنت حالة تأهب قصوى بعدما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.

المصدر: رويترز

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