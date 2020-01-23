بوتين يفتتح نصبا تذكاريا في إسرائيل تخليدا لذكرى حصار لينينغراد

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، نصبا تذكاريا "شمعة للذاكرة" في القدس، وهو مكرس لبطولات سكان لينينغراد والمدافعين عنها أثناء تعرضها للحصار في الحرب العالمية الثانية.

ويوجد في قاعدة النصب التذكاري كبسولة فيها تراب من أرض مقبرة "بيسكاريوف" التذكارية، وقد صُمّم النصب بالاشتراك مع المهندسين المعماريين الإسرائيليين في سان بطرسبورغ.

وتعتبر مقبرة بيسكاريوف نصبا تذكاريا شاهدا على ضحايا الحرب العالمية الثانية، وعلى المأساة التي عاشها الناس أثناء الحرب.

وتعرضت مدينة لينيغراد الروسية إلى حصار من 8 سبتمبر 1941 حتى 27 يناير 1944، عانى خلالها سكانها من الجوع والبرد وتقطعت بهم السبل.

وتحيي روسيا ذكرى كسر حصار القوات النازية لمدينة لينينغراد في الثامن عشر من يناير من كل عام.

المصدر: RT