بوتين يدعو إلى الحرص على عدم تكرار مأساة الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهولوكوست، هي مأساة مشتركة لروسيا وإسرائيل، 40% من ضحاياها كانوا من الاتحاد السوفيتي.

وأكد الرئيس الروسي، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في تل أبيب، على ضرورة الحرص حتى لا يتكرر التاريخ، داعيا إلى التصدي لمعاداة السامية.

وقال بوتين الذي يزور إسرائيل للمشاركة في منتدى "الهولوكوست"، المنعقد اليوم الخميس في تل أبيب، إن القيادة الإسرائيلية تبذل جهودا بهدف الحفاظ على ذاكرة الأحداث التراجيدية للحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات