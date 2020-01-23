ارتفاع عدد قتلى ثوران بركان في نيوزيلندا الشهر الماضي إلى 20 شخصا

ارتفع عدد قتلى ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، الشهر الماضي إلى 20 شخصا، يوم الخميس، بعد الإعلان رسميا عن مقتل اثنين لم يتم العثور عليهما حتى الآن.

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وقالت الشرطة في نيوزيلندا إن الاثنين هما هايدن مارشال إنمان من نيوزيلندا، ووينونا لانجفورد من أستراليا.

وصرح نائب مفوض الشرطة جون تيمز، إن "كبير الأطباء الشرعيين حكم بأن وينونا وهايدن توفيا فى جزيرة وايت".

وقالت السلطات إن 18 شخصا من بين الضحايا الـ20 لاقوا حتفهم في نيوزيلندا في حين لقي اثنان مصرعهما في أستراليا.

ولا يزال الناجون، وعددهم 47 شخصا معظمهم سياح كانوا على الجزيرة أو قرب البركان عند ثورانه في الـ9 من ديسمبر، يخضعون للعلاج في مستشفيات في كلا البلدين لإصابتهم بحروق شديدة.

وفي هذا السياق قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن التحقيقات الرسمية في ثوران البركان وتعامل نيوزيلندا معه سوف تستغرق عاما.

المصدر: رويترز