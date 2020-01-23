مقتل 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة أسترالية

قتل 3 أشخاص اليوم الخميس نتيجة تحطم طائرة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

إقرأ المزيد

وقال رئيس خدمة الإطفاء بالولاية إن النيران التهمت طائرة من طراز هيركيوليس سي-130 في منطقة سنوي مونارو، أثناء مكافحتها حرائق الغابات في منطقة الجبال بأستراليا.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأسترالية إنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تكافح حرائق الغابات.

وأضافت السلطات على "تويتر" أن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية بعد ظهر هذا اليوم".

وحذرت السلطات من مخاطر اندلاع الحرائق في بعض المناطق، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية فوق الصفر اليوم الخميس.

وتكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة في المنطقة في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وتجددت حرائق الغابات في محيط العاصمة الأسترالية كانبيرا، وذلك قرب مطار المدينة، أمس الأربعاء، ما دفع السكان إلى النزوح عن المنطقة.

وأغلقت السلطات الطرق وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيدا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا يتصاعد فوق الضواحي، فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

المصدر: رويترز