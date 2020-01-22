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البنتاغون ينقل درونات MQ-9 من بولندا إلى رومانيا

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البنتاغون ينقل درونات MQ-9 من بولندا إلى رومانيا
Reuters
طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper
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أعلنت قيادة سلاح الجو الأمريكي في أوروبا، أنه تم مؤقتا نقل طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper من بولندا إلى رومانيا.

وقالت القيادة في بيانها: "تم بشكل مؤقت نقل طائرات MQ-9 Reaper وطواقمها ومعداتها المساعدة من الكتيبة الثانية من مجموعة العمليات الاستكشافية الثانية والخمسين في القاعدة الجوية في ميروسلافيتش (بولندا)، إلى القاعدة الجوية 71 في كامبيا-تورزي (رومانيا) لدعم بعض العمليات في القارة وبهدف مساعدة حلفاء الناتو".

وشددت القيادة الأمريكية، على أنه تم "تم تنسيق هذه الخطوة بشكل كامل مع الحكومة الرومانية".

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في رومانيا، ستنفذ هذه الطائرات مهام جمع المعلومات والرصد والاستطلاع الجوي، وعلى الأرجح في منطقة البحر الأسود وشرق أوكرانيا، حيث شوهدت مرارا في أجواء منطقة النزاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: تاس

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