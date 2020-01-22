تونس تحتج لدى روما على إهانة نائب إيطالي عائلة تونسية

وجه سفير تونس في إيطاليا، رسالة احتجاج إلى مجلس الشيوخ الإيطالي، يعرب فيها عن استنكاره لإهانة عائلة تونسية من قبل وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، خلال حملته الانتخابية.

​​​​​​واعتبر السفير التونسي في رسالة الاحتجاج أن الواقعة تمثل "تشويها لسمعة الجالية التونسية لدى الرأي العام الإيطالي خاصة وأنها تمت أمام عدسات وسائل الإعلام".

كما أعرب عن شجبه "لهذا السلوك المشين الذي أتاه عضو مجلس الشيوخ الإيطالي والذي يتعارض مع صفته كعضو في مجلس الشيوخ".

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "أن وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني وزعيم حزب الرابطة أقدم يوم الثلاثاء 21 يناير في إطار حملته الانتخابية على قرع جرس منزل مهاجر تونسي مقيم ببولونيا (إيطاليا) وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا، وذلك في حركة مفعمة بالكراهية".

المصدر: "موزاييك إف إم"