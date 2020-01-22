اليونان لأول مرة تنتخب امرأة رئيسة للبلاد

انتخب البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة للبلاد لتصبح أول امرأة رئيسة في تاريخ اليونان، وهي قاضية خبيرة في القانون الدستوري وقانون البيئة.

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وصوتت غالبية قوامها 261 نائبا من أصل 300 نائب، لصالح انتخاب إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للبلاد، وفق ما أعلن رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس.

يذكر أن رئيس الحكومة المحافظ كان قد صرح في وقت سابق بأن ساكيلاروبولو هي مرشحة "الوحدة والتقدم" وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية.

وفور تسميتها في 15 يناير في خطاب متلفز ألقاه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير ولا يصل الى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو (63) عاما إلى أي حزب سياسي، وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، وهي سيدة مطلقة ولديها ابن وحيد.

المصدر: أ ف ب