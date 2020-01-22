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ظريف: أوروبا لم تشبع أطماع ترامب حتى ببيعها شرفها

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ظريف: أوروبا لم تشبع أطماع ترامب حتى ببيعها شرفها
Reuters Wana News Agency
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن أوروبا لم تستطع الوقوف أمام أطماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى بـ"بيعها شرفها".

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وأشار ظريف على "تويتر"، إلى الإجراء الأخير للدول الأوروبية الثلاث "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا"، بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي.

وكتب ظريف: "نأسف لتكرار ما قلته سابقا، وأنه حينما باعت الدول الأوروبية الثلاث الأسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من زيادة رسوم حكومة ترامب على السلع الأوروبية المستوردة، حذرنا من أن هذا الأمر سيجعل ترامب أكثر طمعا".

وأضاف: "بعد بيع الشرف وفقدان كل ركيزة وأساس أخلاقي وقانوني، جرى طرح تهديد آخر في مجال الرسوم".

ووجه وزير الخارجية الإيراني النصيحة لأوروبا بالقول: "لقد كان من الأفضل لأوروبا أن تظهر أداء أفضل في مجال حماية السيادة".

وجاءت إشارة ظريف إلى التهديدات الجديدة التي أطلقها ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والتي حذر فيها الدول الأوروبية، بأنه "إن لم يحصل اتفاق معها، فإن الرسوم على واردات السيارات من أوروبا ستكون خيارا جيدا".

المصدر: "تويتر"

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