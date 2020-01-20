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ماكرون: مباحثاتنا مع ترامب حول الضريبة الرقمية كانت رائعة

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ماكرون: مباحثاتنا مع ترامب حول الضريبة الرقمية كانت رائعة
Sputnik
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بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمريكي دونالد ترامب خطط واشنطن لفرض رسوم تجارية على المستوردات الفرنسية، ردا على ضريبة باريس الرقمية.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين: "أجرينا نقاشا رائعا مع دونالد ترامب حول الضريبة الرقمية. سنعمل معا على اتفاق جيد لتجنب التصعيد في مجال الرسوم".

وأشار مصدر فرنسي لوكالة "رويترز"، إلى أن ترامب وافق على الامتناع عن فرض رسوم جمركية على منتجات فرنسا، حتى نهاية المفاوضات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي حول الضريبة الرقمية.

وقال المصدر، إن الرئيسين اتفقا على مواصلة المحادثات حول الضريبة الرقمية حتى نهاية العام.

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وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي الصيف الماضي مشروع قانون يفرض الضرائب على أكبر الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية.

وتخضع لأثر هذا القانون، جميع الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو في العالم و25 مليون يورو في فرنسا، والشركات التي يغطي مجال نشاطها الإعلانات عبر الإنترنت أو التداول عبر الإنترنت أو أعمال جامعي المعلومات.

وفي بداية ديسمبر الماضي، أعلن مكتب الممثل الأمريكي في المحادثات التجارية، أن واشنطن قد تفرض ردا على التصرف الفرنسي، رسوما على السلع الفرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.

وتشمل قائمة البضائع التي قد تخضع للرسوم، منتجات الألبان، بما فيها الجبن الفاخر، وأنواع من النبيذ، ومستحضرات التجميل، والحقائب، والخزف وغيرها.

المصدر: تاس

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