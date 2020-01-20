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بومبيو: وجود "حزب الله" في فنزويلا غير مقبول

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بومبيو: وجود
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يحضر مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب تستضيفه العاصمة الكولومبية بوغوتا
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن وجود "حزب الله" اللبناني على أراضي فنزويلا أمر غير مقبول، في اتهام ضمني للسلطات الفنزويلية بدعم الحزب.

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وقال بومبيو خلال مؤتمر حول مكافحة الإرهاب عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم الاثنين، إن "النظام الإيراني متواجد في فنزويلا بواسطة مجموعته المسلحة "حزب الله". هذا الأمر غير مقبول"، مندد في المناسبة بنشاط حركة "جيش التحرير الوطني" الكولومبية في فنزويلا.

وكانت المعارضة الفنزويلية أعلنت أمس الأحد، نيتها عرض أدلة تثبت ارتباط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"حزب الله".

وأضافت أنها تعمل على "وضع استراتيجيات وآليات التعاون" في سياق جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والأطراف الممولة له.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد في فبراير 2019، أن "حزب الله" لديه خلايا نشطة في فنزويلا وأن إيران تتمتع بنفوذ في هذا البلد وغيره من دول أمريكا الجنوبية.

من جانبه، رفض الرئيس الفنزويلي الاتهامات الأمريكية، نافيا وجود أي علاقة لسلطات بلاده مع "حزب الله".

وتعتبر واشنطن "حزب الله" المدرج في قائمتها للإرهاب، أداة تستخدمه إيران للتدخل في شؤون دول أخرى. 

المصدر: تاس

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