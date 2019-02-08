مادورو: لا علاقة لدينا مع "حزب الله"

نفى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وجود أي علاقات لسلطات بلاده مع "حزب الله" اللبناني، مشددا على أن فنزويلا قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها.

وقال مادورو، ردا على سؤال من صحفي عقب كلمة ألقاها اليوم الجمعة حول التطورات الجارية في بلاده: "لا علاقة تربطنا بحزب الله، لكن فنزويلا تستضيف كثيرا من اللبنانيين الذي يقيمون هنا".

وأضاف مادورو: "أن فنزويلا قادرة على حماية نفسها بذاتها، وهي لا تحتاج إلى أي مجموعات مسلحة للدفاع عنها".

تصريحات مادورو تأتي تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس، أن فنزويلا تنشط فيها منذ زمن بعيد خلايا "حزب الله"، مضيفا أن إيران تحظى أيضا بنفوذ كبير في هذه البلاد الأمريكية اللاتينية.

وأوضح بومبيو أنه ينوي بحث هذه القضية خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في وارسو البولندية الأسبوع المقبل بمبادرة من الولايات المتحدة والذي سيركز على الدور الإيراني في المنطقة.

وسبق أن أكد "حزب الله"، الذي تحدثت تسريبات إعلامية كثيرة عن وجود علاقات له مع الحكومة الفنزويلية، دعمه "للسلطات الشرعية" في البلاد، معتبرا أنها تتعرض لمحاولة انقلاب مدعومة من الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات