مقتل 4 أشخاص بحريق أنبوب للنفط في نيجيريا

لقي 4 أشخاص مصرعهم واحترق عدد من المحال التجارية والآليات، في حريق أنبوب للنفط هاجمه لصوص بالقرب من مدينة لاغوس في نيجيريا. حسبما ذكرت أجهزة الطوارئ المحلية اليوم الاثنين.

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وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة إبراهيم فارينلوي لوكالة "فرانس برس" "عثرنا على جثث رجلين وامرأة وابنها في مكان الحريق صباح اليوم".

وأضاف أن "العديد من المباني والمحال التجارية وبعض الآليات دمرت".

والحادث الذي وقع أمس الأحد في منطقة أبولي ايغبا، هو الأخير في سلسلة هجمات على أنابيب نفط من قبل لصوص محروقات، أسفرت عن سقوط مئات القتلى في نيجيريا أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في إفريقيا.

المصدر: أ ف ب