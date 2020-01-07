 
مباشر
عاجل
وزير إسرائيلي: من السابق لأوانه القول ما إذا كانت إيران في سبيلها لصنع سلاح نووي

مقتل 30 شخصا بتفجير في نيجيريا

أخبار العالم

مقتل 30 شخصا بتفجير في نيجيريا
Reuters Afolabi Sotunde
عناصر من الأمن النيجيري يفحصون موقع تفجير (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0xv

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر محلية.

وانفجرت العبوة حوالي الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي على جسر مزدحم في بلدة جامبورو، يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة، فيما أفاد شهود عيان في البلدة بأن أكثر من 35 مصابا نقلوا إلى مستشفى محلي.

إقرأ المزيد
مقتل 15 شخصا إثر هجوم لـ
مقتل 15 شخصا إثر هجوم لـ "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

وقال متحدث عسكري إنه سيدلي بتصريحات حول الحادث في وقت لاحق، بينما أكد مصدران في قوة المهام المشتركة المدنية، وهي مجموعة تضم مواطنين وتشكلت لقتال جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وقوع الهجوم والتقديرات الأولية لعدد القتلى.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق سراح المتحرشين بفتاتين في مصر ليلة رأس السنة