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مقتل 15 شخصا إثر هجوم لـ "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

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مقتل 15 شخصا إثر هجوم لـ
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آثار هجوم لمسلحي "بوكو حرام" استهدف مدينة ماغوميري شمال شرق نيجيريا - أرشيف
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قتل 15 شخصا على الأقل جراء هجوم شنه مسلحو حركة "بوكو حرام" المتطرفة شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أوردت وكالة "شينخوا" نقلا عن مسؤولين محليين.

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وقال عثمان زانه، وهو نائب في البرلمان الوطني عن ولاية بورنو، لـ "شينخوا"، إن مجموعات من عناصر "بوكو حرام" اقتحمت، الخميس الماضي، مدينة ماغوميري الواقعة على بعد 40 كلم من مايدوغوري (عاصمة بورنو)، وقصفتها باستخدام مدافع مضادة للجو وأسلحة نارية أخرى متباينة الأعيرة.

وذكر المسؤول أن عدد الضحايا يشمل 8 من أفراد مليشيات الدفاع الذاتي، وستة من أهالي المدينة، وضابط أمن، مشيرا إلى أن جثثهم عثر عليها يوم الجمعة.

ولم يؤكد الجيش النيجيري وقوع الهجوم.

المصدر: شينخوا

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