جماعة متطرفة تقتل 4 رهائن شمال شرقي نيجيريا

قالت منظمة مساعدات دولية، اليوم الجمعة، إن جماعة مسلحة كانت قد خطفت مجموعة من موظفي الإغاثة في شمال شرقي نيجيريا، في يوليو الماضي، أعلنت أنها قتلت 4 رهائن.

وأضافت منظمة "العمل ضد الجوع" أنها "تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلق استجابة".

كما دعت المنظمة الجماعة إلى "الإفراج الفوري" عن موظفتها غرايس، التي لا تزال محتجزة من قبل المسلحين.

وفي يوليو الماضي، خطفت الجماعة ستة أشخاص، قرب مدينة داماساك في ولاية بورنو بمنطقة شمال شرقي نيجيريا. وكشفت المنظمة آنذاك أن المخطوفين هم أحد موظفيها وسائقان وثلاثة من عاملي وزارة الصحة. وفي سبتمبر، أفادت المنظمة بمقتل أحد الرهائن.

وكانت الشرطة النيجيرية قد نجحت سابقا في إنقاذ أكثر من 300 شخص معظمهم أطفال كانوا مكبلين في مبنى بمدينة كادونا شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز"، بحسب مراسلها، أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأواخر سن المراهقة. وكان البعض منهم مكبلين معا من كواحلهم بينما كانت سيقان الآخرين مكبلة بسلاسل مربوطة في قطع معدنية كبيرة.

المصدر: سبوتنيك + رويترز