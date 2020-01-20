 
مباشر

إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين

أخبار العالم

إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين
Reuters Valentyn Ogirenko
ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3tx

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مواطنين إيرانيين.

إقرأ المزيد
إيران تدعو لعدم تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة
إيران تدعو لعدم تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وأضاف موسوي أن "إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. العديد من الأشخاص الـ 176 الذين قتلوا في الكارثة هم إيرانيون يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 57 شخصا يحملون الجنسية الكندية".

وقال "أبلغنا كندا بأن طهران تعتبر المواطنين مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين... إيران تحزن على وفاتهم".

من جهة أخرى، أكد موسوي أن "إيران تحترم جميع الدبلوماسيين الأجانب في إيران طالما أنهم لا ينتهكون القوانين الدولية".

وكانت طهران احتجزت في وقت سابق روب ماكير السفير البريطاني لديها لمدة قصيرة، تزامنا مع احتجاجات في إيران بسبب كارثة الطائرة.

وقال المسؤولون الإيرانيون، إن السفير كان في تجمع "غير قانوني"، بينما رد ماكير مؤكدا أنه كان يحضر تكريما للضحايا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة