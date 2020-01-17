إيران تدعو لعدم تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الذي دعا فيه إلى تدخل قنصلي في قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة بأنه "غريب".

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وأعربت الخارجية الأوكرانية عن استغرابها بشدة لتصريحات وزير الخارجية الكندي، بينما أبدت إيران تعاونها السلس وبشكل أكبر من المتوقع مع وفود دول ضحايا الطائرة الأوكرانية.

ودعت الخارجية الإيرانية دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية، كما دعتهم إلى السماح بمواصلة التعاون من دون خلق هوامش.

وأعلن وزير النقل الكندي مارك غارنو، أمس، أن إحدى أولويات حكومته هي دفع إيران تعويضات مالية لعائلات الكنديين الـ57 الذين قضوا الأسبوع الماضي، حين أسقطت طهران طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن "أحد المتطلبات من وجهة نظر كندا، بالإضافة إلى العدالة هو التعويض، التعويض يجب أن يقدمه المذنبون، الذين كان لهم دور في هذا الحادث المأساوي".

والطائرة المنكوبة هي من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، تحطمت فجر الثامن من الشهر الجاري بعيد دقائق على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا بينهم 57 كنديا.

وبعد أيام من الكارثة اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.

المصدر: RT