 
مباشر

ترامب يستعجل عرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية

أخبار العالم

ترامب يستعجل عرض
Reuters Kevin Lamarque
نتنياهو وترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3s0

ذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي يستعجل عرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية، كون هذه الصفقة المثيرة للجدل قد تجير عددا من أصوات اليهود الأمريكيين لصالحه.

إقرأ المزيد
نتنياهو مخاطبا ترامب حول
نتنياهو مخاطبا ترامب حول "غضب العرب": ما حدث فعلا.. لا شيء!

ونقلت "القناة الإسرائيلية 13" مساء الأحد عن مسؤولين مطلعين على الصفقة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأيام القادمة ما إذا كان سيعرض خطة السلام الأمريكية المعروفة بـاسم "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وتحدثت القناة الإسرائيلية عن مشاورات مكثفة تجري في الأيام الأخيرة بين أعضاء "طاقم خطة السلام" التابع للبيت الأبيض حول ما إذا كان سيتم عرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات، وما إذا سيكون لهذه العملية تأثير على الحملة الانتخابية الإسرائيلية ونتائجها. 

وقال مسؤولون مطلعون على القضية، إن قرار ترامب سيتأثر بعدة أمور: التطورات في المحاكمة ضده في الكونغرس خلال الأيام القادمة، واجتماعاته هو وكبير مستشاريه جاريد كوشنير في مؤتمر دافوس الاقتصادي الثلاثاء مع قادة من جميع أنحاء العالم، خصوصا من العالم العربي، وما سيسمعون منهم حول الخطة.

والقرار سيتأثر أيضا بنتائج الاجتماعات التي من المتوقع أن يعقدها كوشنير في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع نتنياهو وغانتس في مدينة القدس، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد عرض هذه الخطة قبل الانتخابات، إلا أن منافسه على رئاسة الوزراء بيني غانتس يعتبر الأمر "تدخلا" في الانتخابات.

وفي هذا السياق ألمح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين الأسبوع الماضي، إلى أن خطة ترامب للسلام قد يتم تقديمها قبل الانتخابات في إسرائيل. وشدد خلال مقابلة على أن موعد عرض "صفقة القرن" غير مرتبط بحل الأزمة السياسية في إسرائيل. 

وقال المسؤول الأمريكي، إن نشر الخطة ليس مرتبطا بالانتخابات الإسرائيلية، وإن الرئيس الأمريكي معني بالتوصل إلى حل للصراع طويل الأمد، مشددا على أن الإدارة الأمريكية لا تربط خطواتها مع الأحداث السياسية الداخلية في إسرائيل وفي مناطق السلطة الفلسطينية. 

المصدر:I24                                                                

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة