طهران ترد على ماكرون: اسمه الخليج "الفارسي"!

نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تغريدة على "تويتر" قال إنه يصحح فيها تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و"تحريفه" لاسم "الخليج الفارسي".

وكتب موسوي قائلا: "نذكر السيد ماكرون بأن الخليج الواقع جنوب إيران له اسم واحد فقط وهو الخليج الفارسي".

Je tiens à rappeler à @EmmanuelMacron que le Golfe se trouvant au sud d’Iran, n’a qu’un seul nom : Le Golfe Persique. Votre présence militaire dans cette zone est autant erronée que sa dénomination à ce titre. Ces deux grandes erreurs sont pourtant corrigeables. https://t.co/Fssmy5eTdApic.twitter.com/Qh9E9NOeQg — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 18 января 2020 г.

وأضاف: "إن تواجدكم العسكري في الخليج الفارسي خطأ بحجم خطئكم في تسميته. كلا الخطأين كبير لكنهما قابلان للتعويض ويمكن تصحيحهما".

وأشارت وكالات أنباء إيرانية، إلى أن ماكرون "حرف في تصريح له، أمس السبت، اسم الخليج الفارسي واستخدم الاسم المزيف له".

Dans la péninsule arabique et dans le Golfe arabo-persique, nous avons déployé en un temps record la Task force Jaguar, et par les initiatives avec nos partenaires européens, nous renforçons la sécurité maritime dans cette région si stratégique pour nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 января 2020 г.

وتظهر تغريدات سابقة للرئيس الفرنسي، أنه يستخدم تسمية "الخليج العربي-الفارسي" للإشارة إلى الخليج المتنازع على تسميته.

المصدر: "تويتر"