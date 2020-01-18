العثور على 10 جثث متفحمة داخل شاحنة في المكسيك

أعلن إيناكي بلانكو المدعي العام في ولاية غيريرو الجنوبية المكسيكية المعروفة بالعنف المرتبط بالجريمة المنظمة، عثور السلطات الأمنية على عشر جثث متفحمة على الأقل داخل إحدى الشاحنات.

وقال بلانكو، إن "الأمن عثر على الجثث أمس الجمعة، داخل شاحنة في بلدية تشيلابا بعدما أبلغ عنها أحد المواطنين عبر خط الطوارئ".

وأضاف، أن "محققين جنائيين وخبراء في الطب الشرعي عاينوا مكان الجريمة والجثث".

وتدافع عصابات المخدرات بعنف عن خطوط التهريب في هذه الولاية على طول ساحل المحيط الهادئ، إذ قتل 14 مشتبها وجنديا في أكتوبر الماضي في غيريرو بهجوم شنه مسلحون على قوات الأمن.

وتعهد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمكافحة الجريمة واقتلاعها من جذورها عبر معالجة قضايا الفقر وانعدام المساواة وتعزيز البرامج الاجتماعية وليس عبر الجيش.

وشهدت المكسيك منذ تولي لوبيز السلطة قبل عام، نحو 29 ألف جريمة قتل، وسجلت نحو 275 ألف جريمة قتل منذ شنت الحكومة هجوما عسكريا على عصابات المخدرات عام 2006.

المصدر: أ ف ب