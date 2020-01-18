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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية يوتا الأمريكية

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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية يوتا الأمريكية
AP Rick Bowmer, архив
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بجروح في حادث إطلاق نار يوم الجمعة في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا الأمريكية، حسبما ذكرت قناة CNN التلفزيونية نقلا عن الشرطة المحلية.

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ووفقا للقناة، فإنه تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في إطلاق النار، دون أن تتطرق إلى ملابسات الحادث.

وعلى الرغم من استمرار حالات إطلاق النار على نحو دوري في الولايات المتحدة وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة لذلك، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، يعارض اتخاذ أي إجراء لتشديد تجارة السلاح في البلاد، ويعزو معارضوه ذلك إلى علاقته الوطيدة مع جمعية تجار السلاح التي دعمته في الانتخابات الرئاسية وقدمت الكثير من التبرعات لحملته الانتخابية.

المصدر: "تاس"

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