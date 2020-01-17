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خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)

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خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)
Reuters OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران
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نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي خلال خطبة الجمعة، وإلى جانبه بندقية قناصة.

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وأمّ خامنئي المصلين في صلاة الجمعة اليوم في طهران لأول مرة منذ 8 سنوات، وألقى خطبة وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية"، نفى فيها إثارة إيران "للحروب بالنيابة".

خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)
مهر

خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)
مهر

خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)
مهر

خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)
مهر

وأشار خامنئي إلى أن "صفعة حرس الثورة لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، هي ضربة لهيبة أمريكا واستكبارها، وقد تلقوا الصفعات من اليد القوية للمقاومة".

خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)
مهر
خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)
مهر

المصدر: RT

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