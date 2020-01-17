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المرشد الايراني: المقاتلون تحت قيادة قاسم سليماني قدموا المساعدة إلى غزة واليمن

لأول مرة منذ 8 سنوات.. خامنئي يصعد المنبر ويؤم المصلين

أخبار العالم

لأول مرة منذ 8 سنوات.. خامنئي يصعد المنبر ويؤم المصلين
AFP IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE
مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي
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يؤم المرشد الإيراني علي خامنئي المصلين في صلاة الجمعة اليوم في طهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، ويخطب خطبة يصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".

كانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي خطبة المرشد الأعلى في خضم توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية ووسط احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مصيرية الخطبة، باعتبارها ستحدد ملامح سياسات النظام الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

المصدر:RT

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