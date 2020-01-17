فشل محادثات جنوب السودان في حل خلاف الحدود

قال الوسطاء في عملية حل الخلاف على الحدود الداخلية في جنوب السودان، إن الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين الزعيمين المتخاصمين هناك، فشلت في التوصل إلى أي اتفاق.

ويبدي رئيس جنوب السودان سلفا كير اهتمامه بإعادة ترسيم حدود الولايات، سعيا لتعزيز سلطته وخيّمت المسألة على محادثاته مع زعيم المتمردين رياك مشار.

وأفاد نائب رئيس جنوب إفريقيا ديفيد مابوزا، الذي يلعب دور الوسيط في المحادثات الجارية في جوبا عاصمة جنوب السودان، بأن الخصمين اتفقا على عملية تحكيم تستمر لأسبوع للمساعدة في حل النزاع، مؤكدا أن المحادثات انتهت دون اتفاق.

ووقّع الخصمان، اللذان تسبب الخلاف بينهما باندلاع حرب أهلية سنة 2013، على اتفاق سلام في 2018 لكنهما فشلا في الالتزام بمهلتين كانتا محددتين لتشكيل حكومة لتقاسم السلطات.

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المصدر: afp