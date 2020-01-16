مخرج فرنسي يواجه تهمة "الاعتداء الجنسي على قاصر"

وجه ممثلو الادعاء في باريس للمخرج السينمائي الفرنسي كريستوف روجيا، تهمة "الاعتداء الجنسي على قاصر" في قضية تطال فتاة لعبت دورا في أحد أفلامه قبل نحو عقدين.

وقال ممثلو الادعاء، إن "روجيا وضع تحت الإشراف القضائي"، فيما أكد جان بيير فرسيني كامبينشي، وهو محامي الدفاع عن روجيا، أن "موكله نفى ارتكاب أي مخالفة".

وأكدت الممثلة أديل هاينيل (31 عاما)، أن "روجيا اعتدى عليها وتحرش بها بين عامي 2001 و2004 بعد أن اختارها لتلعب دورا في فيلمه "الشياطين".

ووفقا لإفادات هاينيل، التي نشرها موقع "ميديا بارت" الفرنسي في نوفمبر الماضي، فقد "تحرش بها المخرج للمرة الأولى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها واستمر ذلك حتى بلغت 15 عاما".

وفتح مكتب الادعاء في باريس تحقيقا مبدئيا في نوفمبر الماضي، بتهمتي "الاعتداء الجنسي على قاصر من شخص في موقع سلطة"، و"التحرش الجنسي".

المصدر: رويترز