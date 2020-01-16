"رويترز": أردوغان يقول إن تركيا ترسل قوات إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات حكومة فايز السراج ضد قوات المارشال خليفة حفتر.

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وكان الزعيم التركي طلب منذ أسبوعين من البرلمان تصريحا لنشر قوات في ليبيا.

ويأتي الإعلان عن إرسال القوات التركية قبل أيام من لقاء برلين المخصص للأزمة الليبية، والذي سيشارك فيه أردوغان.

وقال أردوغان إن تركيا ستواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار على حدودها الجنوبية البرية أو البحرية.

وقال الرئيس التركي إن بلاده تعتزم خلال 2020 إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها.

وأضاف "آمل أن تكتسب العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي زخما جديدا في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن بلاده تعتزم فتح القنصليتين في البصرة والموصل بالعراق خلال النصف الأول من 2020 وكذلك إنشاء قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الخميس، خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لتقييم عمل الحكومة التركية خلال عام 2019.

المصدر: رويترز+الأناضول