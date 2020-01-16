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الداعية يوسف أحمد ديدات بعد لحظات من إطلاق النار عليه

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الداعية يوسف أحمد ديدات بعد لحظات من إطلاق النار عليه
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تداولت وسائل الإعلام صورة للداعية يوسف أحمد ديدات، الذي تعرض أمس الأول إلى محاولة اغتيال، أطلق خلالها مجهول رصاصة على رأسه.

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معلومات جديدة عن محاولة اغتيال الداعية يوسف أحمد ديدات
معلومات جديدة عن محاولة اغتيال الداعية يوسف أحمد ديدات

ويظهر مسعفون طبيون في الصورة يحيطون بالداعية يوسف أحمد ديدات الملقى على الرصيف.

وفيما لا يزال مصير ديدات الابن مجهولا حتى الآن، نعت عدة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الداعية، منددة باغتياله.

بالمقابل، تؤكد السلطات في جنوب إفريقيا، أن يوسف ديدات لا يزال حيا وهو يتلقى العناية الطبية في أحد المستشفيات.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في واقعة محاولة الاغتيال، مشيرة إلى أن الجاني المجهول تمكن من الفرار سيرا على الأقدام قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظارة ويتوارى عن الأنظار.

المصدر: تويتر

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