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معلومات جديدة عن محاولة اغتيال الداعية يوسف أحمد ديدات

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معلومات جديدة عن محاولة اغتيال الداعية يوسف أحمد ديدات
يوسف أحمد ديدات
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أفاد مصدر في شرطة جنوب إفريقيا بأن الداعية يوسف أحمد ديدات نجل الداعية الراحل أحمد ديدات لا يزال على قيد الحياة بعد أن أطلق مجهول النار عليه أمام محكمة للصلح في البلاد.

ونفى العقيد ثيمبيكا مبيلي من شرطة محافظ كوازولو ناتال، أنباء راجت عن مقتل يوسف ديدات، مشيرا إلى أن الرجل نقل بواسطة الطائرة إلى المستشفى لمواصلة علاجه بعد أن تلقى إسعافات أولية في مكان الحادثة.

وكان مجهول أطلق النار على يوسف ديدات، البالغ من العمر 65 عاما وأصابه  في الرأس أمام محكمة الأسرة في مدينة فيرولام بجنوب إفريقيا صباح أمس الأول.

وقال مبيلي إن يوسف ديدات وزوجته "كانا يسيران صباح الثلاثاء الساعة 8:30 عندما فتح شخص مجهول النار، وأصاب الضحية في منطقة الرأس وفر إلى جهة غير معلومة".

بالمقابل وصف مدير وحدة طبية، كان من أوائل المسعفين الذين وصلوا إلى مكان الجريمة، حالة ديدات بأنها حرجة، مشيرا إلى أن الضحية وجد مستلقيا على الرصيف مصابا في الرأس.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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