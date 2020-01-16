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وزير الخارجية الكندي: يجب على إيران أن تتعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها

ظريف: الترويكا الأوروبية باعت ما تبقى من الاتفاق النووي

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ظريف: الترويكا الأوروبية باعت ما تبقى من الاتفاق النووي
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالاستسلام والإذعان للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الدول تخلت عن "ما تبقى من الاتفاق النووي" مع طهران.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "لقد تحقق الاستسلام (استسلام أوروبا أمام الولايات المتحدة). لقد باعت E3 (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) ما تبقى من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لتتجنب الرسوم (الجمركية) الجديدة (التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

وأضاف ظريف: "لا فائدة من ذلك أصدقائي. أنتم بذلك أثرتم فقط شهيته (ترامب). هل تتذكرون قصص أشقياء المدارس العليا؟".

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وقال: "إذا أردتم بيع سيادتكم، فلتتفضلوا. ولكن لا تتلبسوا بمظهر الأخلاق والقانون. فأنتم لا تملكونهما".

المصدر: RT

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