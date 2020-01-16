ظريف: الترويكا الأوروبية باعت ما تبقى من الاتفاق النووي

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالاستسلام والإذعان للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الدول تخلت عن "ما تبقى من الاتفاق النووي" مع طهران.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "لقد تحقق الاستسلام (استسلام أوروبا أمام الولايات المتحدة). لقد باعت E3 (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) ما تبقى من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لتتجنب الرسوم (الجمركية) الجديدة (التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

Appeasement confirmed.



E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs.



It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully?



If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground.



YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X — Javad Zarif (@JZarif) January 16, 2020

وأضاف ظريف: "لا فائدة من ذلك أصدقائي. أنتم بذلك أثرتم فقط شهيته (ترامب). هل تتذكرون قصص أشقياء المدارس العليا؟".

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وقال: "إذا أردتم بيع سيادتكم، فلتتفضلوا. ولكن لا تتلبسوا بمظهر الأخلاق والقانون. فأنتم لا تملكونهما".

المصدر: RT