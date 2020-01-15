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ظريف: إيران تثق بالدبلوماسية ولكن ليس بإعادة مناقشة الاتفاق النووي

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ظريف: إيران تثق بالدبلوماسية ولكن ليس بإعادة مناقشة الاتفاق النووي
AFP FABRICE COFFRINI
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران لن تعيد مناقشة الاتفاق النووي، داعيا "الترويكا" الأوروبية، المتمثلة بألمانيا وبريطانيا وفرنسا لتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق.

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أبلغت مؤتمر (رايسينا 2020) بأن إيران تثق بالدبلوماسية، ولكن ليس بإعادة مناقشة قرار مجلس الأمن الدولي الذي اتفقنا عليه مع 6 حكومات والاتحاد الأوروبي".

وتابع ظريف: "لم نوقع (صفقة أوباما) لنعمل على (صفقة ترامب) الآن. وحتى لو كان الأمر كذلك، من سيقول إننا لن نحتاج إلى صفقة بايدن أو ساندرز أو وارين العام المقبل؟".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "رد فعل الترويكا الأوروبية على الهجوم الأمريكي على الاتفاق النووي كان تقليص التجارة والاستثمار مع إيران، بالإضافة إلى فرض الحظر على نفطنا".

وأضاف: "أبلغت مؤتمر رايسينا 2020 بأنه من المحزن أن يسمح الاقتصاد الأكبر (أي الاتحاد الأوروبي) بابتزازه من أجل خرق التزاماته. ومستقبل الاتفاق النووي يتوقف على الترويكا الأوروبية وليس على إيران".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني يشارك في مؤتمر "رايسينا 2020" للحوار حول القضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني في الهند.

المصدر: RT

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