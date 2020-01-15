ظريف: إيران تثق بالدبلوماسية ولكن ليس بإعادة مناقشة الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران لن تعيد مناقشة الاتفاق النووي، داعيا "الترويكا" الأوروبية، المتمثلة بألمانيا وبريطانيا وفرنسا لتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق.

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أبلغت مؤتمر (رايسينا 2020) بأن إيران تثق بالدبلوماسية، ولكن ليس بإعادة مناقشة قرار مجلس الأمن الدولي الذي اتفقنا عليه مع 6 حكومات والاتحاد الأوروبي".

Told #Raisina2020 that Iran believes in diplomacy: but not in re-negotiating a UNSC Resolution we agreed on with 6 Governments & EU.



We did not sign an "Obama deal" to go for a "Trump deal" now. Even if we did, who's to say we won't need Biden, Sanders or Warren deal next year? pic.twitter.com/Lf1AovSINJ — Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2020

وتابع ظريف: "لم نوقع (صفقة أوباما) لنعمل على (صفقة ترامب) الآن. وحتى لو كان الأمر كذلك، من سيقول إننا لن نحتاج إلى صفقة بايدن أو ساندرز أو وارين العام المقبل؟".

E3's response to US attack on JCPOA has been to cut trade/investment in Iran while embargoing our oil.



Told #Raisina2020 it's sad that biggest economy has allowed itself to be bullied into violating own obligations. JCPOA's future depends on E3, not Iran.https://t.co/Ixx3lU6jnY — Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2020

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "رد فعل الترويكا الأوروبية على الهجوم الأمريكي على الاتفاق النووي كان تقليص التجارة والاستثمار مع إيران، بالإضافة إلى فرض الحظر على نفطنا".

وأضاف: "أبلغت مؤتمر رايسينا 2020 بأنه من المحزن أن يسمح الاقتصاد الأكبر (أي الاتحاد الأوروبي) بابتزازه من أجل خرق التزاماته. ومستقبل الاتفاق النووي يتوقف على الترويكا الأوروبية وليس على إيران".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني يشارك في مؤتمر "رايسينا 2020" للحوار حول القضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني في الهند.

المصدر: RT