ريابكوف: تفعيل الثلاثي الأوروبي آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني يهدد بانهياره

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن تفعيل الثلاثي الأوروبي، آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني يقلل من فرص الحفاظ عليه ويهدد بانهيار هذا الاتفاق.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن "محاولة الثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل آلية فض النزاع وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي الإيراني يعد خطوة غير بناءة، والتي تخفض بشكل حاد إمكانية الحفاظ على الاتفاق".

وقال ريابكوف إن هذا القرار يثير قلقا كبيرا، مضيفا: "خلافا لتصريحاتنا الداعية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وتخفيض التوتر، نحن نوضح خلال اتصالاتنا معهم (الأوروبيين) لماذا نعتبر أن سعيهم لتفعيل هذه الآلية غير بناء، ولا يوجد له سند قانوني، ولا أساس سياسي".

المصدر: انترفاكس