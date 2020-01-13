أوكرانيا.. سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع يكشف عن "حيلة" كييف مع إيران لمعاينة حطام الطائرة

علق أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على البيان الذي أصدرته سفارة أوكرانيا لدى إيران في يوم الحادث والذي أشار إلى أن عطلا في المحرك هو سبب الحادث.

وعرض دانيلوف تفسيرا لأحد المصادر المبكرة التي أحدثت ارتباكا بخصوص الحادث، حيث صرح في مقابلة مع "رويترز"، يوم الاثنين 13 يناير، بأن البيان الذي أُلغي يوم الحادث واستُبدل ببيان آخر يقول إن سبب الحادث غير معلوم، صدر في محاولة للسماح بالوصول لمكان تحطم الطائرة.

وأوضح المسؤول الأوكراني قائلا: "لو كنا قلنا مباشرة إنهم أسقطوها، فلم أكن على يقين من أنهم سيسمحوا لنا بالوصول للحطام أبدا، دعونا نفعل ما كنا نفعله".

إلى ذلك، أشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع إلى أنه من المتوقع أن يزور محقق إيراني رفيع المستوى أوكرانيا في الأيام المقبلة، وسيقرر ما إذا كان المختبر الأوكراني مناسبا لفك شفرات بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأسبوع الماضي أم لا.

وأفاد أليكسي دانيلوف بأن طهران سيكون لها الكلمة الفصل بخصوص مكان فك شفرات بيانات الصندوقين الأسودين.

واعترفت إيران، يوم السبت 11 يناير 2020، بأنها أسقطت الطائرة بالخطأ، يوم الأربعاء 11 يناير، وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

المصدر: رويترز