 
مباشر
عاجل
أردوغان يعلن أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير مع بوتين وكونتي

أوكرانيا تؤكد أن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى كييف

أخبار العالم

أوكرانيا تؤكد أن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى كييف
Reuters
حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2am

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير خارجية أوكرانيا، فاديم بريستايكو، يوم الاثنين، قوله إن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف.

إقرأ المزيد
أوكرانيا ترسل طائرة عسكرية لاستعادة جثث ضحايا الطائرة المنكوبة من إيران
أوكرانيا ترسل طائرة عسكرية لاستعادة جثث ضحايا الطائرة المنكوبة من إيران

وقال بريستايكو إن "الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني".

وقال وزير خارجية أوكرانيا على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة الاثنين، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا عندما تحطمت، يوم الأربعاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.

ووصف بريستايكو تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس بأنه "هراء".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي