أوكرانيا تؤكد أن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى كييف

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير خارجية أوكرانيا، فاديم بريستايكو، يوم الاثنين، قوله إن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف.

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وقال بريستايكو إن "الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني".

وقال وزير خارجية أوكرانيا على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة الاثنين، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا عندما تحطمت، يوم الأربعاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.

ووصف بريستايكو تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس بأنه "هراء".

المصدر: رويترز