الخارجية الروسية تعلن بدء المحادثات مع ممثلي أطراف الصراع الليبي في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلي الوفدين الليبيين، الذين وصلا إلى موسكو صباح اليوم الاثنين، انضما إلى المحادثات مع ممثلين عن الجانيين الروسي والتركي.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "وفقا للاتفاق الذي تم الوصل إليه في اسطنبول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، انطلقت في وزارة الخارجية الروسية اليوم محادثات بين وزيري الخارجية سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو حول تسوية الأزمة الليبية، وانضم إليهما ممثلو طرفي الصراع في ليبيا".

المصدر: انترفاكس