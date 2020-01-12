وزيرا الخارجية والدفاع التركيان في موسكو لبحث ملفات ليبيا وسوريا والشرق الأوسط

يلتقي وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي شويغو وسيرغي لافروف، نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، في موسكو، يوم الاثنين، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين سيبحثان تسوية الأزمة الليبية، والتنسيق بين روسيا وتركيا في سوريا، والأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وسابقا، أفادت صحيفة "ميلييت" التركية بأن وزيري الخارجية والدفاع التركيين سيزوران موسكو الأحد، مضيفة أن الوفد التركي سيضم رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، هاكان فيدان. وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت آنذاك لـ "تاس" زيارة الوفد التركي إلى موسكو.

المصدر: تاس