صحفي ياباني أُسر في سوريا يرفع قضية ضد حكومة بلاده

توجه الصحفي الياباني، جومبي ياسودا، الذي تم إطلاق سراحه من الأسر في سوريا سنة 2018، إلى القضاء الياباني، بعد امتناع حكومة بلاده عن منحه جواز سفر.

وذكرت وكالة "كيودو" أن ياسودا تقدم بطلب للحصول على جواز سفر، للسفر إلى عائلته في أوروبا والهند، لكن السلطات رفضت طلبه، ما يقيد حريته ويجعله غير قادر على مغادرة البلاد.

واعتبر ياسودا أن هذا الإجراء هو انتهاك للدستور الياباني، الذي ينص على الحق في حرية الحركة والحق في السفر.

وأعلنت الحكومة اليابانية، في نوفمبر سنة 2018، عن الإفراج عن الصحفي ياسودا بعد 3 سنوات قضاها أسيرا لدى عناصر "جبهة النصرة" في سوريا.

المصدر: وكالات