طوكيو: إطلاق سراح صحفي ياباني بعد احتجازه 3 سنوات في سوريا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن لديها معلومات عن الإفراج عن مواطن ياباني بعد احتجازه ثلاث سنوات في سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدا سوغا: "تلقينا معلومات من قطر تفيد بالإفراج عن السيد جومبي ياسودا". وأضاف أن الحكومة تدقق حاليا في هذه المعلومات، مرجحا أن الرجل المفرج عنه هو ياسودا، وقد تم إبلاغ زوجته بذلك.

ومطلع أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية أنها تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الصحافي الياباني المستقل جومبي ياسودا، الذي انقطعت أخباره منذ العام 2015.

وجاء هذا الإعلان بعد بث مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر رجلا يُعتقد أنه هو.

وقال الرجل الملتحي، الذي ظهر في الفيديو، إنه يعيش في بيئة قاسية ويحتاج إلى إنقاذ فوري. وتحدث الرجل باللغة اليابانية لكنه قال إنه كوري يدعى أومارو.

المصدر: رويترز + العربي الجديد