الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها لاجتماع أزمة

استدعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حفيدها الأمير هاري لحضور اجتماع أزمة لبحث الترتيبات الخاصة به وبزوجته ميغان، في أعقاب إعلان الزوجين أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.

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وقال مصدر في قصر بكنغهام إنه من المقرر عقد الاجتماع غدا الاثنين في قصر ساندرينغهام الذي تملكه الملكة إليزابيث في منطقة نورفولك بشرق إنجلترا، بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير وليام شقيق هاري.

وستحاول ميغان، الممثلة التلفزيونية الأمريكية السابقة، الانضمام للاجتماع عبر الهاتف من كندا التي عادت إليها الأسبوع الماضي لتكون مع آرتشي ابنها من هاري.

وكان الزوجان هاري وميغان، اللذان يحملان رسميا لقبي دوق ودوقة ساسكس، قد أصابا العائلة المالكة بالدهشة يوم الأربعاء عندما أعلنا أنهما يرغبان في "نموذج عمل جديد" يسمح لهما بقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية والاستقلال ماديا.

ولم يستشر هاري وميغان الملكة البالغة من العمر 93 عاما ولا أفراد العائلة المالكة الآخرين قبل إعلان الأمر على موقع ساسكس رويال دوت كوم الإخباري في خطوة جرحت مشاعر الملكة وأفراد العائلة وأصابتهم بخيبة الأمل، حسبما أفاد مصدر في القصر.

وسيكون الاجتماع هو المرة الأولى التي يجتمع فيها كبار أفراد العائلة المالكة وجها لوجه لبحث الهواجس التي أثارها هاري وميغان.

ويجري مسؤولون محادثات من وراء الستار منذ إعلان قرار هاري وميغان سعيا للتوصل إلى ترتيب جديد للزوجين، وقال مصدر في القصر إن هذه المساعي سارت على نحو جيد.

المصدر: رويترز