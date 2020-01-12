ميغان ماركل تباشر عملها بعقد مع "ديزني"

وقعت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عقدا مع شركة "ديزني" لصالح مؤسسة خيرية معنية بالأفيال.

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ولن تحصل ميغان على الأموال كراتب، بل ستقدم الشركة لقاء خدمات ميغان تبرعا لمؤسسة خيرية معنية بالأفيال اسمها "أفيال بلا حدود"، وهي جمعية للحفاظ على البيئة تركز على حماية الأفيال من الصيد الجائر.

وانتهت ميغان بالفعل من تسجيل الدور قبل أن تسافر هي وزوجها الأمير هاري وابنهما آرتشي، البالغ من العمر 7 أشهر، إلى كندا حيث قضيا موسم الأعياد.

ويأتي هذا في الوقت الذي يعتزم فيه الزوجان أن يصبحا مستقلين ماديا عقب الانفصال عن العائلة الملكية البريطانية وتخليهما عن صفتهما الملكية.

المصدر: The Times