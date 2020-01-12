واشنطن تدعو طهران إلى الاعتذار من لندن "لانتهاك حقوق السفير البريطاني"

دعت الخارجية الأمريكية طهران إلى الاعتذار من بريطانيا على خلفية احتجاز السفير البريطاني لدى طهران، بعد تقارير عن توقيفه لمدة قصيرة خلال تظاهرة في طهران.

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وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على حسابها في "تويتر": "هذا الاعتقال ينتهك اتفاقية فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيئا في خرقها"، ودعت حكومة طهران إلى "الاعتذار رسميا للمملكة المتحدة لانتهاك حقوق السفير، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيين".

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس السبت بأن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا، بعد ساعات، وأنه سيجري استدعاؤه، يوم الأحد.

ونقلت "تسنيم" عن مصادر مطلعة قولها إن متجرا يقع أمام جامعة أمير كبير كان الموقع الرئيس لتنسيق نشاط السفير البريطاني.

المصدر: وكالات