 
مباشر

واشنطن تدعو طهران إلى الاعتذار من لندن "لانتهاك حقوق السفير البريطاني"

أخبار العالم

واشنطن تدعو طهران إلى الاعتذار من لندن
Reuters
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n20j

دعت الخارجية الأمريكية طهران إلى الاعتذار من بريطانيا على خلفية احتجاز السفير البريطاني لدى طهران، بعد تقارير عن توقيفه لمدة قصيرة خلال تظاهرة في طهران.

إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية: أي وفد أمريكي يزور العراق لن يناقش سحب القوات
الخارجية الأمريكية: أي وفد أمريكي يزور العراق لن يناقش سحب القوات

وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على حسابها في "تويتر": "هذا الاعتقال ينتهك اتفاقية فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيئا في خرقها"، ودعت حكومة طهران إلى "الاعتذار رسميا للمملكة المتحدة لانتهاك حقوق السفير، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيين".

واشنطن تدعو طهران إلى الاعتذار من لندن
gov.uk
السفير البريطاني لدى طهران روبرت ماكير

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس السبت بأن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا، بعد ساعات، وأنه سيجري استدعاؤه، يوم الأحد.

ونقلت "تسنيم" عن مصادر مطلعة قولها إن متجرا يقع أمام جامعة أمير كبير كان الموقع الرئيس لتنسيق نشاط السفير البريطاني.

المصدر: وكالات 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم : لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟