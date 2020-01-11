وكالة "تسنيم": احتجاز سفير بريطانيا لدى طهران لساعات لتحريضه محتجين ضد الحكومة

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، بأن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا.

وقالت الوكالة الإيرانية إنه وخلال تجمع اليوم السبت، تم احتجاز مجموعة من الأشخاص لساعات أمام جامعة الأمير كبير، وأن روبرت ماكير، السفير البريطاني لدى طهران، كان في خضم التجمع الحاشد يحرض المحتجين ضد الحكومة.

وأضافت أنه تم إطلاق سراحه بعد ساعات، مشيرة إلى أن سيتم استدعاؤه، يوم الأحد.

ونقلت "تسنيم" عن مصادر مطلعة قولها إن متجرا يقع أمام جامعة أمير كبير كان الموقع الرئيس لتنسيق نشاط السفير البريطاني.

RT

وأكدت الخارجية البريطانية اعتقال سفيرها في طهران لفترة وجيزة، وشددت على أن الاعتقال "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

المصدر: وكالات