 
مباشر
عاجل
بوتين: نأمل في ألا يصل الوضع في الشرق الأوسط إلى نزاع واسع لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة

بوتين: روسيا وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1xu

يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، في العاصمة الروسية موسكو.

- بوتين: بحثنا الأوضاع في ليبيا ويجب التوصل لوقف إطلاق النار

- بوتين: المبادرة الألمانية لإجراء مؤتمر بشأن الأزمة الليبية مهمة جدا

- بوتين: روسيا وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

- ميركل: ستكون لدى الفرقاء الليبيين فرصة مهمة لتسوية الأزمة خلال مؤتمر برلين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم : لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟