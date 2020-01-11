يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، في العاصمة الروسية موسكو.

- بوتين: بحثنا الأوضاع في ليبيا ويجب التوصل لوقف إطلاق النار

- بوتين: المبادرة الألمانية لإجراء مؤتمر بشأن الأزمة الليبية مهمة جدا

- بوتين: روسيا وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

- ميركل: ستكون لدى الفرقاء الليبيين فرصة مهمة لتسوية الأزمة خلال مؤتمر برلين