بوتين: روسيا وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني
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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، في العاصمة الروسية موسكو.
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- بوتين: روسيا وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني
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