"فارس": السلطات الإيرانية ستعلن السبت عن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من حكومة البلاد بأن سلطات الجمهورية الإسلامية ستعلن السبت سبب كارثة تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن لجنة الأحداث الجوية الإيرانية ستعقد السبت اجتماعا بمشاركة خبراء محليين وأجانب حول القضية.

وأوضحت "فارس" أنه سيتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة بعد تقديم التقرير الأولي لفريق التحقيق في هذه الكارثة الجوية.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 8 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.

ومساء الخميس، ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني، ليؤكد لاحقا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية تحطم الطائرة بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة إيرانية للدفاع الجوي عن طريق الخطأ، بينما قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم، إن هذا الأمر "مرجح جدا"، وهو ما أكده لاحقا وزير الدفاع الأمريكي، مايك بومبيو، في الوقت الذي تنفي فيه إيران قطعيا هذه الرواية.

المصدر: فارس + وكالات