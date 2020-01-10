تركيا تنوي توقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي

قال مسؤول إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلاد.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بالعقيد معمر القذافي قبل 9 أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا، ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالية الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد.

وصرح مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، بأن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم، حيث أفاد في مقابلة مع "رويترز" بأن العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة انتهى وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان".

وأشار إلى أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير، سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وبين المسؤول التركي أنه رغم الاضطرابات، ما زالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار، موضحا أن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى ليبيا منذ شهر أبريل بسبب القتال.

جدير بالذكر أن أردوغان والسراج وقعا، في 27 نوفمبر 2019 باسطنبول، على مذكرة تفاهم تنص على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، وتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

المصدر: رويترز