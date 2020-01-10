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فرنسا تعرض المساعدة في التحقيق بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية

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فرنسا تعرض المساعدة في التحقيق بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية
Reuters
حطام الطائرة الأوكرانية
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 قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي في إيران.

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وقال الوزير لإذاعة آر.تي.إل "من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن أمس الخميس إن الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت بصاروخ إيراني، وذلك استنادا إلى معلومات مخابراتية من مصادر كندية وغيرها.

وصرح فارهاد بارواريش، مندوب إيران لدى منظمة الطيران المدني العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بأن فرنسا قد تشارك في التحقيق نظرا لأنها واحدة من الدول التي تصنع بها محركات الطائرة المنكوبة.

المصدر: رويترز

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