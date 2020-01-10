بومبيو يبدي رأيه بحادث "تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية "بوينغ 737-800" في إيران قد يكون عطلا تقنيا، لكن يجب انتظار نتائج التحقيق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يجري التحقيق الآن، معربا عن أمله في أن "يبدي الإيرانيون تعاونا كاملا".

وأضاف أن "الشعب الأمريكي من حقه معرفة ما إذا كانت إيران قد ارتكبت شيئا ما أكثر من الغدر".

وأعرب عدد من المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق عن قناعتهم بأن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وقال أحد المسؤولين لـ "رويترز"، إن الأقمار الأمريكية رصدت إطلاق صاروخين قبل قليل من تحطم الطائرة، وأعقبت ذلك دلائل على وقوع انفجار.

ونشرت وسائل إعلام غربية شريط فيديو قالت إنه للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني في ضواحي طهران، ما أدى لسقوطها ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصا.

المصدر: وكالات