اليابان تطلب من الانتربول وضع زوجة غصن على قائمة المطلوبين

أرسل المحققون اليابانيون طلبا إلى الانتربول لوضع كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" كارلوس غصن، على قائمة المطلوبين الدولية.

وأصدرت النيابة العامة في اليابان بداية الأسبوع مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة الإدلاء بشهادة زائفة، خلال التحقيق بشأن زوجها كارلوس غصن.

وقد صرحت النيابة العامة بطوكيو في بيان الثلاثاء الماضي، أنه يُشتبه بأن تكون كارول غصن، أدلت بأقوال زائفة أمام القضاء الياباني في أبريل 2019.

وكان كارلوس غصن قد فر من اليابان والتحق بزوجته في لبنان في شهر ديسمبر الماضي.

وطلبت اليابان من السلطات اللبنانية ترحيل غصن إليها، لكن ليست هناك اتفاقية بين البلدين بهذا الخصوص.

ويتهم القضاء الياباني غصن بالتهرب الضريبي وبالفساد المالي وبالإدلاء بشهادات زائفة أمام محكمة في طوكيو في شهر أبريل العام الماضي.

المصدر: وكالات