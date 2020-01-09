طهران: الادعاءات بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ هي حرب نفسية

نفت الحكومة الإيرانية بشكل قاطع فرضية تقول إن طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت فور إقلاعها من مطار طهران ربما أسقطت بصاروخ إيراني.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن التقارير بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني عارية عن الصحة، واصفا إياها بأنها "حرب نفسية".

وتابع أن طهران شكلت لجنة لبحث ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية بمشاركة الدول المعنية، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية تحث شركة "بوينغ" الأمريكية على إرسال ممثل عنها للانضمام إلى التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية.

وأضاف، في تعليقه علة تسريبات من مسؤولين أمريكيين: "ندعو واشنطن إلى النظر في نتائج التحقيقات بدلا من الافتراء وممارسة حرب نفسية"، مؤكدا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمر بالإعلان عن نتائج التحقيقات الفنية بشكل منتظم وسريع.

وكانت طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت، يوم الأربعاء، فور إقلاعها من مطار طهران باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن الكارثة أودت بحياة 176 شخصا، وهم مواطنون من أفغانستان وبريطانيا وإيران وكندا وأوكرانيا وألمانيا والسويد.

واليوم الخميس، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن سبب كارثة الطائرة الأوكرانية لم يكن عطلا فنيا. فيما تحدثت مجلة "نيوزويك" ووسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر تعتمد على معلومات أولية تأتي من البنتاغون والاستخبارات الأمريكية، عن إمكانية أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني مضاد للجو تم إطلاقه عن طريق الخطأ، وهي إمكانية تحدث عنها، على المستوى الرسمي، رئيسا وزراء كندا وبريطانيا.

المصدر: RT