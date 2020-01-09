الحكومة الإيرانية تدعو شركة "بوينغ" لإرسال ممثل لها للتحقيق في كارثة الطائرة الأوكرانية

أعلنت طهران، مساء اليوم الخميس، أنها وجهت دعوة شركة "بوينغ" الأمريكية لإرسال ممثل لها إلى إيران للتحقيق في كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن إيران بدأت تحقيقاتها بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية حسب المقررات والمعايير الدولية.

وجاء في البيان أن طهران وجهت دعوة لأوكرانيا وشركة "بوينغ" للمشاركة في التحقيقات بشأن الكارثة. وأضافت الوزارة: "نرحب بحضور خبراء من الدول المعنية بسقوط الطائرة الأوكرانية في لجنة تقصي الحقائق".

وتابعت: "ندعو رئيس الوزراء الكندي وكل دولة لديها أدلة أن تقدم ما لديها من معلومات إلى لجنة التحقيق".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، إن لديه معلومات استخباراتية من مصادر متعددة تقول إن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وكانت طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت، يوم الأربعاء، فور إقلاعها من مطار طهران باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن الكارثة أودت بحياة 176 شخصا، وهم مواطنون من أفغانستان وبريطانيا وإيران وكندا وأوكرانيا وألمانيا والسويد.

واليوم الخميس، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن سبب كارثة الطائرة الأوكرانية لم يكن عطلا فنيا. فيما تحدثت مجلة "نيوزويك" ووسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر تعتمد على معلومات أولية تأتي من البنتاغون والاستخبارات الأمريكية، عن إمكانية أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني مضاد للجو تم إطلاقه عن طريق الخطأ، وهي إمكانية تحدث عنها، على المستوى الرسمي، رئيسا وزراء كندا وبريطانيا.

المصدر: RT + تاس